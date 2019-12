Wie in unserer heutigen Printausgabe berichtet, hat sich der SV Dickenberg kurzfristig vom Wilmsberger Hallenturnier abmelden müssen. Das hat die Macher des Turniers einiges an Nerven und Telefoniererei gekostet. Es wurde allerdings eine Lösung gefunden. Die nennt sich „Piggenmix“ und besteht aus ehemaligen Spielern der zweiten Mannschaft, der Alten Herren und Kickern der Wilmsberg Classics, die sich schon beim Spiel gegen die Schalker Traditionself gut geschlagen haben. „Wir wollten den Spielmodus in der Gruppe A nicht ändern und haben daher eine Mannschaft neu ins Leben gerufen“, erklärte Klaus Brüning vom Vorstand des SV Wilmsberg. Dieser „Piggenmix“, generationenübergreifend, wie Stephan Fischer vom SVW sagt, spielt unter anderem mit Tiemo Woite, Thorsten Blanke, Harry Toonen und Sven Ochse und wird bereits heute Abend ab 18.30 Uhr ins Geschehen eingreifen.