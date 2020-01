Am Wochenende hat der SV Burgsteinfurt Teil eins seiner Jugendturniere durchgeführt. Dabei traten die Vertretungen der E 1, E 2, E 3 und F 2 in vier Turnieren mit insgesamt 26 Mannschaften in insgesamt 72 Spielen gegeneinander an.

Beim E-1-Turnier setzte sich die Mannschaft von Fortuna Gronau mit vier Siegen und einem Unentschieden durch. Die nachfolgenden drei Teams hatten alle sieben Punkte erspielt. Durch die bessere Tordifferenz wurde die Vertretung von SV Vorwärts Wettringen Zweiter vor dem FC Nordwalde und dem SV Bad Bentheim. Die E 1 des SVB errang mit einem Punkt dahinter den Platz fünf. Beim E-2-Turnier belegte der SVB den zweiten Platz hinter Greven.

Am Sonntag fand das Turnier der E-3-Mannschaften statt. Hier standen sich sieben Teams gegenüber. Die Fortuna aus Gronau konnte sich mit sechs Siegen in sechs Spielen klar durchsetzen. Der SVB stellte bei diesem Turnier zwei Mannschaften, die die Plätze zwei und vier belegten. Zwischen diesen beiden konnte sich die Vertretung von SV Brukteria Dreierwalde spielen. Am vierten Turnier nahmen sieben F 2-Mannschaften teil. Hier sollte der Spaß am Spiel im Vordergrund stehen. Auch hier waren viele Talente und guter Fußball zu sehen.