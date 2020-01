In Dortmund fanden die offenen Westfälischen Jugendmeisterschaften der Altersklassen U 18 statt. Mit dabei war auch Pia Schlattmann vom TB Burgsteinfurt . Sie will in 2020 neben Wettkämpfen über ihre Paradedisziplin 800m auch einige 400m-Rennen absolvieren und trat deshalb in Dortmund über die kürzere Distanz an. Es war für sie der erste Wettkampf über diese Strecke. Die gemeldeten zwölf Athletinnen starteten in zwei Zeitläufen, wobei Schlattmann in den zweiten gelost wurde. Diesen gewann sie souverän in 60,72 Sekunden. Insgesamt wurde sie damit Dritte. Am kommenden Wochenende finden, wiederum in Dortmund, die NRW-Hallenmeisterschaften statt. Hierbei will Schlattmann über 800m an den Start gehen.