Nils Schierbrock vom DT Steinfurt holt den Titel

Das Dartteam Steinfurt hat seit Samstag einen Deutschen Meister in seinen Reihen: Dabei handelt es sich um den 15-jährigen Nils Schierbrock , der bei der Internationalen Deutschen Meisterschaft zu Ehren kam. Ausgetragen wurde das Turnier zum zweiten Mal in der Soccerworld in Borghorst. Schierbrock gewann das Finale der Junioren gegen Tom Kloppmann mit 6:0 und dokumentierte damit, dass er zu den vielversprechendsten Talenten in Deutschland zählt.

Schierbrocks Werdegang ist umso erstaunlicher, da der Neuntklässler noch gar nicht so lange vor den Boards steht. „Seit der Weltmeisterschaft 2017. Die habe ich im Fernsehen gesehen. Danach bin ich mit dem Darten angefangen“, erklärt der frühere Handballer. Trainiert wird jeden Tag für ein bis zwei Stunden. Das und ein bisschen Talent seien vermutlich sein Erfolgsrezept“, so Schierbrock. Seine Stärken: das Treffen der Double- und Tripplefelder.

Die Internationale Deutsche Dartsmeisterschaft 2020 in der Soccerworld Steinfurt 1/22 Am Samstag standen in der Soccerworld Steinfurt die Internationalen Deutschen Dartsmeisterschaften auf dem Programm. Patrick Holz (M.) war einer der Starter vom gastgebenden DT Steinfurt. Foto: Thomas Strack

Auch Andrej Batz vertrat das DT Steinfurt. Foto: Thomas Strack

Marko Puls wurde im Vorfeld als einer der Favoriten gehandelt. Allerdings musste er im Achtelfinale die Segel streichen. Foto: Thomas Strack

Irina Armstrong hat schon in der Weltspitze mitgemischt und ist daher immer zu beachten, wenn es um die Titelvergabe geht. Foto: Thomas Strack

Frank Kunze aus Bochum (r.) stand im Vorjahr im DM-Finale. Diesmal kam er nicht in die Reichweite einer Medaille. Foto: Thomas Strack

Kevin Münch, der auch schon bei der Weltmeisterschaft im Ally Pally auf der Bühne stand, verlor in der zweiten K.o.-Runde gegen den späteren Sieger Luc Peters. Foto: Thomas Strack

Christian Kloß hatte als Ausrichter und Turnierwart des DDV richtig viel zu tun. Foto: Thomas Strack

Auch die Youngster waren in der Soccerworld vertreten. Foto: Thomas Strack

Groß und Klein fanden Zeit zum Fachsimpeln. Foto: Thomas Strack

An über 60 Board wurde gespielt und geschrieben. Foto: Thomas Strack

Drei Tage lange wurden in Borghorst die Pfeile in die Hand genommen. Foto: Thomas Strack

Winke Riemann (2.v.r.) gewann die Deutsche Meisterschaft der Juniorinnen. Foto: Nico Blank

Nils Schierbrock vom DT Steinfurt (2.v.r.) wurde Internationaler Deutscher Meister der Junioren. Foto: Nico Blank

Luc Peters aus den Niederlanden (2.v.r.) holte sich den Titel bei den Männern. Foto: Nico Blank

Irina Armstrong wurde ihrer Favoritenrolle bei den Frauen gerecht. Foto: Nico Blank

Am Sonntag ging es mit den Ranglistenturnieren des Deutschen Dartverbandes (DDV) weiter. Foto: Thomas Strack

Auch hier wurden zuerst in Gruppenspielen, dann in K.o.-Runden die Sieger ermittelt. Foto: Thomas Strack

Manfred Bilderl (DT Steinfurt) erreichte das Achtelfinale. Foto: Marc Brenzel

Der Sieg ging an Sebastian Pohl. Foto: Nico Blank

Fabian Herz verlor das Finale am Sonntag. Foto: Nico Blank

Niko Springer wurde Dritter beim DDV-Ranglistenturnier und Zweiter der Deutschen Meisterschaft. Foto: Nico Blank

Irina Armstrong machte am Sonntag ihren Doppelsieg in Borghorst mit dem Gewinn des Ranglistenturniers perfekt. Foto: Nico Blank

Internationaler Deutscher Meister bei den Männern wurde Luc Peters. Der niederländischen Spitzenspieler setzte sich im Finale gegen den Bundesliga-Akteur Niko Springer mit 4:2 Sätzen durch. Mit Super-League-Teilnehmer Manfred Bilderl und Patrick Holz spielten sich zwei Mitglieder des Zweiliga-Spitzenreiters DT Steinfurt bis in das Preisgeld vor. Beide schlossen auf dem geteilten 17. Platz ab.

Bei den Damen behauptete sich die im Vorjahr noch im Endspiel unterlegene Irina Armstrong (4:2 gegen Lena Zollikofer). Wibke Riemann gewann bei den Juniorinnen.

Die Siege bei den DDV-Ranglistenturnieren, die am Sonntag auf dem Spielplan standen, holten sich Irina Armstrong und Sebastian Pohl. Bester Steinfurter Vertreter war Bilderl, der im Achtelfinale Niko Springer mit 3:4 unterlag.

„Dass Nils Deutscher Meister geworden ist, macht uns natürlich megastolz“, freute sich Christian Kloß vom DT Steinfurt. Als Inhaber der Soccerworld und als Ständiger Turnierleiter des Deutschen Dartverbandes fungierte Kloß am Wochenende sozusagen in Doppelfunktion.

Alles sei super gelaufen, und auch das sportliche Niveau sei sehr gut gewesen, so der Turnierchef. Einige der Favoriten wären zwar unter ihren Möglichkeiten geblieben, aber das sei bei großen Turnieren keine Seltenheit. Der Sieg von Luc Peters, der in seinem Heimatland die Nummer eins seines Verbandes ist, sei keine ganz so große Überraschung gewesen.

Peters wird wahrscheinlich auch Ende März wieder in Borghorst sein, wenn in der Soccerhalle das Four-Nations-Tournament ausgetragen wird. Dabei handelt es sich um einen Vergleichskampf der besten Darter aus den Niederlanden, Belgien, Luxemburg und Deutschland. „Das Turnier findet im Rotationsprinzip alle vier Jahre in einem anderen Land statt. Schön, dass wir jetzt den Zuschlag bekommen haben“, sieht sich Kloß in seiner Arbeit bestätigt.

Ebenfalls beim Four-Nations-Tournament am Start: Niels Schierbrock – schließlich gehört ein amtierender Deutscher Meister ja auch in die Nationalmannschaft.