Nach Tabellenführer TTC Münster zog Verbandsligist TTV Metelen auch gegen den zweiten Münsteraner Verein den Kürzeren. Im Heimspiel unterlagen Hendrik Waterkamp & Co stark ersatzgeschwächt dem TuS Hiltrup mit 5:9. Einmal mehr wurde dabei deutlich, dass Hiltrup dem TTV nicht liegt, da auch die Gäste mit zweifachem Ersatz in Metelen antraten.

Bis zum Stande von 3:3 konnte der TTV diese Partie offen gestalten, weil Waterkamp an der Seite von Mateusz Ksiazczyk nicht nur das Eingangsdoppel für sich entschied, sondern auch im ersten Durchgang im Einzel gegen Julian Scherzinger und Alber Dkhoba im oberen Paarkreuz erfolgreich war. Danach punkteten jedoch die Gäste aus Hiltrup vier Mal in Folge, wobei Ersatzmann René Reder im Fünfsatzmatch gegen Hiltrups Nachwuchsspieler Felix Wermeling sehr viel Pech hatte. Waterkamp im zweiten Einzel gegen Dkhoka (8:11, 11:7, 11:6, 11:8) war in Durchgang zwei auch im zweiten Einzel erfolgreich, zudem sorgte Sebastian Klockenkemper in der Mitte mit einem Dreisatzerfolg über Carsten Becher für den fünften Zähler. „Hiltrup hat uns am Ende deutlich unsere Grenzen aufgezeigt und in der Höhe verdient beide Punkte mitgenommen“, umschrieb Waterkamp die zweite Niederlage im dritten Rückrundenspiel, durch die der TTV auf Rang sechs in der Verbandsliga abrutschte.

Ebenfalls auf Rang sechs befindet sich die Zweite des TTV in der Bezirksliga. Während der TTV in aktueller Bestbesetzung spielen konnten, hatte Mettingen erhebliche Personalprobleme. Daher auch nicht verwunderlich, dass die Heimmannschaft am Ende nach nur knapp zwei Stunden Spielzeit, mit einem klaren 9:1 den sechsten Saisonsieg einfuhr. Angesichts der Ausgeglichenheit der Liga ein wichtiger Erfolg und eine erfolgreiche Revanche für die 5:9 Hinspielniederlage.