Holländischer Hallenzauber in der Steinfurter Kreissporthalle

Burgsteinfurt -

Die besten E-Jugendfußballer der Region traten jetzt beim großen Auswahlturnier in der Kreissporthalle in Burgsteinfurt gegeneinander an. Die Mannschaft des Gastgebers beendete den Wettbewerb auf einem ausgezeichneten vierten Platz. Dominiert wurde das Turnier von dem Nachwuchs eines Profivereins.