Der Borghorster FC hat für die kommende Spielzeit einen Torjäger aus der Kreisliga A verpflichtet. Paul Teupe (24 Jahre) startet nach einer langwierigen Verletzung bei seinem aktuellen Verein, Borussia Emsdetten II, in dieser Saison richtig durch. Nach der Hinrunde sind bereits neun Tore auf sein Konto gebucht, und eine solche Quote weckt natürlich Interesse, heißt es in einer Mitteilung des BFC. Speziell für die Offensive hatten die BFC-Verantwortlichen nach einem Akteur ausgeschaut und haben sich jetzt mit Teupe geeinigt. Für die Trainer Florian Gerke und Michel Straube entspricht der körperlich präsente Stürmer konkret dem gesuchten Profil. „Wir hoffen, dass ihm auch der Durchbruch in der Bezirksliga gelingt“, so Gerke. Straube erwartet mit dem neuen Mann „mehr Variabilität im Sturm“. In einem Punkt sind sich beide jetzt schon einig: „Charakterlich passt Teupe ideal sowohl zum Verein als auch zur Mannschaft“.