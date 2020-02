Trotz letztendlich sieben Toren Unterschied war der TV Borghorst nah dran, mit dem zweiten Saisonsieg die rote Laterne in der Bezirksliga erst einmal abzugeben. Am Ende musste sich die Truppe von Markus Hüwe dem Tabellenzweiten TSV Ladbergen mit 31:24 (17:13) geschlagen geben.

„Wir sind schlecht in die Partie reingekommen“, ärgerte sich Hüwe über den 0:4-Rückstand nach fünf Minuten. Kurz vor der Halbzeit wandelten die Borghorsterinnen ein 10:17 noch in ein 13:17 um und schöpften so noch einmal Hoffnung für den zweiten Durchgang.

„Der Gegner sagte uns nach dem Spiel, dass wir auf Augenhöhe waren“, warf Hüwe seiner Truppe nichts vor. „Das ist ärgerlich. Ein Unentschieden wäre eventuell gerecht gewesen.“

Ganz so weit weg waren die Gäste dann auch nicht vom Punktgewinn. Rund zehn Minuten vor Abpfiff kämpften sie sich auf drei Tore an den Favoriten heran (26:23). „In den Schlussminuten haben wir dann aber zu viele Fehler gemacht“, erklärte Hüwe. „Das haben die Ladbergerinnen eiskalt ausgenutzt und uns ein ums andere Mal ausgekontert.“

Trotz der zwölften Saisonniederlage im 13. Spiel ist für die Borghorsterinnen noch alles drin, zumal demnächst das Heimspiel gegen den Vorletzten HSG Hohne/Lengerich ansteht.

Tore:Uhlig (8/4), Mühlebeck (4), Hüsers (3/1), Bernd, Beckmann, Gatterdam, Dahlhoff (je 2), Büscher (1).

