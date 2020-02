Am Wochenende des 15. und 16. Februar fuhren elf Fechter des TB Burgsteinfurt mit ihrem Trainer Jerzy Nowakowski nach Mühlheim zu einem international besetzten Florett-Pokalturnier. Die Ausbeute konnte sich durchaus sehen lassen. Samstags startete Thorsten Stockhausen bei den Senioren (Platz 16) sowie Aleksander Hoge in der Alterklasse U11 (Platz 8). Bei den Schülern U13 belegte Steffen Hoge den sechsten, Daniel Petri den siebten sowie Louis Overesch den 21. Rang. Sonntags traten Julius Tiedemann und Toni Menzel in der Altersklasse U20 an und belegten die Ränge 14 (Julius) und 21 (Toni). In den Wettbewerbern der weiblichen Fechter platzierte sich Lisa Bernhardz auf dem elften und Jale Convent auf dem 29. Platz. Alexia Hofffmann startete wieder eine Altersklasse höher und holte dort einen starken achten Rang.