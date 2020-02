Preußen Borghorst hat sich in seinem letzten Test vor dem Punktspielstart am kommenden Sonntag bei Vorwärts Wettringen II noch einmal Selbstvertrauen geholt. Die Elf des Trainergespanns Straube /Gerke unterlag zwar gegen den Bezirksligisten Germania Hauenhorst mit 1:2 (1:1), lieferte dabei aber eine solide Leistung ab und hat „Hauenhorst lange Paroli“ geboten, wie Michael Straube berichtete.

Gregorij Krumme erzielte in der vierten Minute mit „einem Tor des Monats“, so Straube, die Führung. „Aus 18 Metern hat er den Ball ins obere Eck geschweißt“, beschrieb der Trainer die Flugbahn des Kunstleders. Jens Bäumer glich nach einem Stellungsfehler in der Borghorster Abwehr früh für Hauenhorst wieder aus (9.).

Malek Mallaamine, Tobias Mader und Krumme hatten in Durchgang eins die Chance, das 2:1 zu markieren, scheiterten aber entweder am gegnerischen Torwart oder der eigenen Unfähigkeit. Nach dem Wechsel und nun mit Gegenwind hatten es die Preußen ein wenig schwerer. Zudem ließ die Kraft nach, dennoch, so Straube, sei es weiter ein offenes Spiel gewesen. „Es gab aber deutlich weniger Torchancen als in der ersten Halbzeit“, relativierte sich die Möglichkeit, den Siegtreffer zu schießen. Den machten in der 82. Minute die Hauenhorster. Daniel Schulze Brock hatte seinen Gegenspieler im Strafraum zu Fall gebracht. Über den fälligen Strafstoß, den Sven Mersch verwandelte, gab es keine Diskussionen, sodass „der wohl berechtigt war“, berichtete Straube.