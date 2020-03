Am Samstag erwarten die Oberliga-Herren des TB Burgsteinfurt die Reserve des TTC GW Bad Hamm . Gegen das Schlusslicht ist ein doppelter Punktgewinn fast schon Pflicht, um den Relegationsplatz zu verlassen. Das Hinspiel war eine klare Sache: In Bad Hamm siegten die Burgsteinfurter mit 9:1. „Ein Sieg muss unbedingt her, wenn wir noch um den Klassenerhalt mitspielen wollen“, plant Teamsprecher Tim Beuing einen Erfolg ein. Vor allem, da bei den Gästen wohl ein ganz wichtiger Mann fehlt. Die Nummer eins: Thomas Pellny. Sowohl im Einzel als auch im Doppel gewann er in der laufenden Saison den Großteil seiner Duelle. „Wie mir zu Ohren gekommen ist, fällt er aus“, vermutet Beuing. Einen ähnlich ungefährdeten Erfolg wie im Hinspiel (9:1) erwartet der Teamsprecher jedoch nicht: „Es könnte ein bisschen enger werden. In der Hinrunde war es ein wenig zu klar. Da lief schon alles sehr gut aus unserer Sicht.“ Die Personaldecke der Steinfurter könnte dicker nicht sein: Die volle Kapelle steht zur Verfügung.