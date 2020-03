Jochen Gauls ist zuversichtlich, dass seine Mannschaft am Sonntag im Heimspiel gegen den Tabellenvorletzten ihre ersten beiden Punkte einfahren wird. Der Trainer der Stemmerter Handballer will auf keinen Fall mit null Punkten in die Kreisliga absteigen. Da drängt sich das Kellerduell Letzter gegen Vorletzten für die ersten Punkte wahrlich auf.

„Wenn das Spiel stattfindet, gibt es für uns keine Ausrede. In dieser Partie müssen wir unsere ersten beiden Punkte holen“, stellt der Coach des TB Burgsteinfurt unmissverständlich klar. Anlass zu Optimismus ist unter anderem die gute Leistung in der ersten Halbzeit gegen Hohne/Lengerich und das Ergebnis des Hinspiels, als Burgsteinfurt mit nur drei Toren unterlegen war (25:28). Ob das gegen Recke reicht, wird sich zeigen. Immerhin hat der TuS schon vier Spiele gewinnen können, der TB noch keines.

Verletzungsbedingt auf der Kippe steht der Einsatz von Thilo Schubert und Ole Körner.