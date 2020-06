Einfach nicht zu schlagen

Der nordrhein-westfälische Dartverband (NWDV) hat die laufende Saison aufgrund der Corona-Pandemie abgebrochen und beschlossen, die Abschlusstabelle der Hinserie als Saisonendstand zu werten. Für das Dart Team Steinfurt 16 bedeutet dies den Aufstieg. In der nächsten Saison spielt das Team in der 1. Liga NRW, der zweithöchsten Klasse nach der Bundesliga.

Für das Dart Team aus Borghorst war die Entscheidung des Verbandes eine logische Konsequenz. Als Tabellenführer der 2. Liga blieb es verlustpunktfrei in der Hinserie und führte bei Saisonabbruch die Tabelle mit 20:0 Punkten an.

Das DT Steinfurt 16 setzte mit dem Aufstieg eine unglaubliche Serie fort, die es in 35 Jahren NRW-Darts noch nie gegeben hat. Nach Vereinsgründung 2016 startete man in der untersten Liga und schaffte vier Aufstiege in Folge. Das Einmalige dabei ist eine saisonübergreifende Ligabilanz von 128:0 Punkten.

Mit Präsident Christian Kloß, Teamkapitän Daniel Kühs , Carsten Tenkmann und Peter Ruffing agieren vier Gründungsmitglieder in der ersten Mannschaft, die an allen Aufstiegen als Spieler beteiligt waren. Mike Peselmann, Justus Ruhe und Stefan Sossna komplettieren die Gründungsformation, sind jedoch aus persönlichen Gründen vor Saisonbeginn in die neuformierte Reserve gewechselt. Da die „Zweite“ nach Abschluss der Hinserie einen Punkt vor dem Verfolger aus Erkenschwick lag, kann der Verein einen Doppelaufstieg feiern.

Die Erfolge des DT haben sich in der Szene herumgesprochen. Dank der immer größer werdenden Popularität des Sports erfahren auch die Borghorster viel Zuspruch. Regelmäßige Trainingsturniere finden an jedem Montagabend in der Soccerworld Steinfurt statt. Diese Trainingsabende sind für jedermann zugänglich und erfreuen sich bei Nichtmitgliedern, Neueinsteigern und alten Hasen wachsender Beliebtheit.

Personell ist das Team gut aufgestellt. Mit Manfred Bilderl gelang der Vereinsführung vor der Saison ein Königstransfer. Der mehrfache deutsche Meister, Europa- und Weltmeister im Softdarts fand den Weg aus Ahlen zu den Stemmerten. Er schlug mehrere Angebote von Bundesligisten aus, um sich bei den Kreisstädtern für die soeben beendete deutsche Super League fit zu halten. In dieser Einzelliga der besten deutschen Darter erhält der Gewinner ein Ticket für die Darts-WM in London. Bilderl setzte sich in der Vorrunde gegen die renommierte nationale Konkurrenz durch und schied erst im Viertelfinale gegen die deutsche Nummer zwei Gabriel Clemens aus.

Eine weitere Topverpflichtung gelang mit dem Ennigerloher Nils Schierbrock. Der 15-jährige Newcomer hat bereits eine Einladung zur deutschen Jugend-Nationalmannschaft erhalten. Überraschenderweise führte er mit seinen Teamkollegen Peter Ruffing und Marek Brömmelhaus die Einzelspielerstatistik der nun abgebrochenen Zweitligasaison an.

Den größten Sprung machte Patrick Holz. Der 24-Jährige, der in der dritten Fußball-Liga als Schiedsrichterassistent fungiert, verbesserte sein Spiel deutlich. Mittlerweile stehen beim ihm regelmäßig Averages zwischen 75 und 90 Punkten zu Buche.

Weitere Unterstützung erfährt das Team durch Andrej Batz und den Ochtruper René Perrefort. Beide Spieler sind bekannt durch etliche Turniersiege in der Region. Perrefort ist zudem der einzige Zweitligaakteur, dem in der abgelaufenen Saison mit einer geworfenen „170“ das höchstmögliche Finish im Dartsport gelang. Patrick Ewering aus Welbergen komplettiert das Team.

Drei Spieler aus Niedersachsen werden nach der Saison jedoch ihre Zelte in Steinfurt abbrechen und wieder ins Emsland zurückkehren. Um die Ausfälle qualitativ zu kompensieren gab Präsident Christian Kloß die Verpflichtung von Marcus Maier aus Emsdetten bekannt. Zudem bemüht man sich um einen Bundesligaspieler vom DSC Bochum, sodass in der nächsten Saison die Abstiegsgefahr sofort gebannt werden kann.

„Das Niveau wird deutlich steigen, die Liga ist gespickt mit einigen deutschen Topleuten, deren Ziel die nächsthöhere Bundesliga ist. Eine weitere Saison ohne Niederlage ist somit Utopie“, drosselt Kloß zu hohe Erwartungen.