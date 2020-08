Der SV Burgsteinfurt hat am Samstag bei Borussia Münster mit 0:1 (0:1) knapp verloren, hätte aber nach Ansicht von Trainer Christoph Klein-Reesink durchaus auch ein Unentschieden erzielen können. „Wir hatten vor allem nach der Pause eine Menge an Torchancen. Aber es war nur ein Test“, hätte sich Klein-Reesink gewünscht, dass eine der Möglichkeiten von Alexander Hollermann, Lars Kormann oder Levin Schmieder den Weg ins Tor gefunden hätte.

So jedoch entschied der Treffer von Manoel Schug in der 20. Minute die Partie. Schug musste in der Mitte nur noch vollenden, was sein Außenverteidiger, der nach einem Pass in die Schnittstelle die Stemmerter Abwehr hinterlief, vorbereitet hatte. „Es war trotzdem ein couragierter Auftritt von uns. Das Tempo war hoch, aber wir haben leider unsere Chancen nicht genutzt“, haderte Klein-Reesink etwas mit Kormanns Lupfer, der am Tor vorbeiging, Schmieders Kopfball, der nicht im Netzt landete und Hollermanns Pech.