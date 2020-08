Schiedsrichterin Lena Löpmann hatte am Samstag nicht ihren besten Tag – zumindest nicht beim Notieren der Torschützen. Vier Treffer steuerte Alex Hollermann zum 5:1 (3:1)-Sieg seines SV Burgsteinfurt bei Eintracht Nordhorn bei, vier Mal trug Löpmann bei fussball.de einen anderen Torschützen ein.

Dennoch war Trainer Christoph Klein-Reesink mit dem Verlauf und dem Ausgang der Begegnung mehr als zufrieden. „Wir haben es richtig, richtig gut gemacht – obwohl wir personell am Krückstock gehen. Aber man konnte merken, dass es in Richtung Saisonstart geht“, vermutete der SVB-Übungsleiter, dass jeder sein Bestes gegeben hat, um sich für die Startelf zu empfehlen.

Lars Bode markierte nach einem Pass von Nico Schmerling die Führung (9. Minute), die Hollermann mit seinem ersten Treffer nach Vorlage Levin Schmieder auf 2:0 ausbaute (14.). Nach einer halben Stunde kam Nordhorn durch Singh zum Anschlusstreffer und ließ Marcel Brameier, der erstmalig wieder im Tor stand, dabei keine Abwehrchance.

Als Schmieder in der 42. Minute im Strafraum gefoult wurde, trat Hollermann zum Elfer an und versenkte. Diesen Treffer notierte die Unparteiische auch korrekt, doch nach dem Gang in die Kabinen lag sie in Halbzeit zwei wieder zwei Mal falsch. Hollermann erzielte nach Vorarbeit von Lars Bode auch das 4:1 (61.) und steuerte eine Viertelstunde vor dem Ende auch das 5:1 bei (75.). Erneut kam das Zuspiel von Lars Bode, der damit maßgeblichen Anteil am Erfolg des SVB hatte.