„Endlich ist mal wieder etwas los.“ Das sagten sich Elke Strakeljahn und Petra Stöppler von Marathon Steinfurt bei ihrer Anmeldung zum 9. Ultraschwimmen in Münster.

Das fand unter verschärften Hygienebedingungen am Wochenende mit 300 Schwimmern im Hafenbecken statt: Auch hier, wie bei derzeit fast allen größeren Sportveranstaltungen, ohne Zuschauer.

Bei einer optimalen Wassertemperatur von 21 Grad, um auch mit dem Neoprenanzug zu schwimmen, absolvierte Elke Strakeljahn die Acht-Kilometer-Strecke. Insgesamt mussten acht Runden durch das Hafenbecken geschwommen werden. Nach 2:07:10 Stunden finishte Strakeljahn als Gesamtfünfte bei den Frauen und als Siegerin in ihrer Altersklasse W 55.

Petra Stöppler ging mit ihrer Tochter Celina, sie startete für den SV Olympia Borghorst, auf die Vier-Kilometer-Strecke. Nach insgesamt vier Runden stieg Petra Stöppler ebenfalls als Gesamtfünfte nach 1:04:08 Stunden aus dem Wasser. Diese Zeit bedeutete auch den Sieg in ihrer Altersklasse W 50. Celina Stöppler siegte ebenfalls in ihrer Altersklasse W 25 mit einer Zeit von 1:09:23 Stunden.

Die „Schwimmgemeinschaft“ aus Borghorst fuhr somit drei Altersklassensiege bei der Veranstaltung in Münster ein. Aber eigentlich waren dem Trio die Ergebnisse gerade gar nicht so wichtig, denn endlich wieder an Sportveranstaltungen teilnehmen zu können, stand im Mittelpunkt.