Spielerisch keine Glanzleistung

„Wir haben heute aus wenig viel gemacht.“ Diese Aussage von Christoph Klein-Reesink direkt nach dem Spiel spiegelt die in 90 Minuten gezeigte Leistung des SV Burgsteinfurt beim 2:0 (0:0) gegen GW Gelmer haargenau wider. Zwar bemühte der Trainer des SVB zum Abschluss auch noch einmal die alte Trainerweisheit „unterm Strich zählt nur der Sieg“, doch zufrieden konnte er mit dem Auftritt seiner Mannschaft trotz der drei Punkte zum Saisonauftakt nicht sein.

Es war eine zähe Angelegenheit, was allerdings auch daran lag, dass „der Platz in einem katastrophalen Zustand“ war, wie Klein-Reesink anmerkte. „Auf unserer Kuhwiese war spielerisch kaum mehr möglich. Ich habe mich sogar beim Gegner für den Zustand des Platzes entschuldigt“, war der SVB-Coach sauer wegen der Unebenheiten und des langen Rasens. Passend zum miesen Untergrund wollte dann auch irgendwann der Ball nicht mehr und kündigte mit einem lauten Knall bei einem Zweikampf zwischen Jonas Greiwe und Niklaas Houghton seinen Dienst auf (67.).

Dennoch wurde auf der Wiese Fußball gespielt, wenn auch mäßig schön und ohne wahre Höhepunkte in Durchgang eins. Ein Distanzschuss von Schmerling in der 22. Minute, ein Getümmel vor dem Tor von Alexander Moll in der 35., was beide Male nicht zum Erfolg führte. Erst nach dem Wechsel, als Lars Kormann für Andrej Schultheis kam, wurde es etwas druckvoller bei den Stemmertern. Mit Erfolg, denn bereits die zweite Flanke von Kormann verwertete Hollermann zum 1:0 (61.).

Mark Behling hätte in der 75. Minute für Gelmer ausgleichen können, doch Moll rettete mit einer Hand. Dann traf Kormann den Pfosten (78.) und zerrte sich dabei den Oberschenkel. Lukas Bahlmann feierte dafür nach zehn Monaten Pause sein Comeback und führte sich mit der Vorlage zum 2:0 durch Hans Dimitri Inenguini gleich gut ein (90+5). Jens Hauptmeier hatte zwischenzeitlich nach einem Grabbe-Eckball per Kopf noch den Pfosten getroffen, sodass sich angesichts der Mehrzahl an Torchancen mit Fug und Recht behaupten lässt: Dieser Sieg des SV Burgsteinfurt war verdient.

Burgsteinfurt: Moll – Inenguini, Hauptmeier, Greiwe, Hintelmann – Schmerling, Grabbe – Schultheis (46. Kormann, 80. Bahlmann), Schmieder, Bode (57. Kardesler) – Hollermann (90+2 Kiwit).

Tore: 1:0 Hollermann (61.), 2:0 Inenguini (90+5).