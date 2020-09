Laufenthusiasten hatten es zuletzt nicht einfach, schließlich strich die Corona-Pandemie den Wettkampfkalender auf ein Minimum zusammen. Insofern waren Josef Grond und Rainer Wachsmann von Marathon Steinfurt heilfroh, sich in Süddeutschland einer echten Herausforderung stellen zu können: dem ­Neckarlauf 2020.

Dabei handelte es sich um einen Mehrtageswettbewerb, der die Teilnehmer über sieben Etappen von Villingen-Schwenningen an der Quelle des Neckars bis nach Mannheim führte. Es galt, an sieben Tagen 378 Kilometer und 3500 Höhenmeter zu bewältigen. 59 Läufer aus Deutschland, Österreich, den Niederlanden und sogar Japan gingen an den Start.

Wachsmann, der 2002 seinen ersten Mehrtageslauf (Basel - Genf) absolviert hatte, ließ mit der Teilnahme seine Leidenschaft für die langen Distanzen wieder aufleben. Grond hatte sich eigentlich vorgenommen, beim Münster-Marathon den Kreisrekord in der Altersklasse M 65 zu brechen. Doch nach der Absage dieses Wettbewerbs schloss er sich seinem Vereinskameraden Wachsmann an.

An den ersten Tagen hatten die Ausdauersportler mit viel Regen zu kämpfen. Das schlug sich aber nicht großartig auf die Stimmung nieder. „Wir waren einfach nur froh, dass nach einer so langen Pause wieder ein Lauf stattfinden konnte“, berichtet Wachsmann, der den Zusammenhalt im Teilnehmerfeld lobte: „Zwischen den Läufern gab es ein hohes Maß an Solidarität. Jeder hat jedem geholfen.“

Sowohl landschaftlich schön als auch sportlich herausfordernd war der Streckenverlauf. Er führte teilweise den Neckar entlang, Tübingen wurde durchlaufen, Heilbronn westlich liegen gelassen, und Heidelberg war auch ein Durchgangsort. Mal ging es über asphaltierte Wege, mal über Schotter­strecken. Die längste Etappe von Lichtenwald nach Besigheim betrug 68,3 Kilometer, die kürzeste von Besigheim nach Gundelsheim 46,5 Kilometer. „Das war schon anspruchsvoll. Es galt, genau mit den Kräften hauszuhalten und auf den Körper zu achten“, so Wachsmann.

Der 55-Jährige beendete den Neckarlauf nach 48:15 Stunden auf Platz 29, womit er sehr zufrieden war. In den höchsten Tönen lobte Wachsmann den zwölf Jahre älteren Grond, der nach 40:05 Stunden die letzte Ziellinie überquerte und im Gesamtklassement als Sechster abschloss. „Darauf kann Josef richtig stolz sein“, bilanzierte Wachsmann.

Schnellster im Teilnehmerfeld war Karlheinz Dravec, der für die 378 Kilometer quer durch Baden-Württemberg 35:26 Stunden benötigte.