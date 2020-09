Eine beeindruckende Leistung lieferte der FC Galaxy am Donnerstabend im Kreispokalspiel gegen Emsdetten 05 ab. Allerdings reichte die nicht ganz, um in die zweite Runde einzuziehen. Am Ende setzte sich der Bezirksligist mit 3:1 (0:1) durch.

In der ersten Hälfte hatten die Gäste rund 60 Prozent Spielanteile, doch mit großem läuferischen Aufwand gestalteten die Steinfurter das Duell einigermaßen offen. „Wahnsinn, was meine Jungs da abgestrampelt haben“, zog Trainer Nelson Venancio den Hut. Den Lohn dafür gab es in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Drei Mal flog der Ball durch den 05-Strafraum, bevor Diogo Maia Rego goldrichtig stand und eindrückte.

Mit dem Vorsatz, so lange wie möglich und mit allen Mitteln den Vorsprung zu verteidigen, gingen die „Galaktischen“ den zweiten Abschnitt an. Doch diesen Plan warf Kemel Koussaybani mit dem Ausgleich schnell über den Haufen (53.). Ein laut Venancio „Fantasie-Elfmeter“, den Luca Tillmann verwandelte, sorgte für das 2:1 der Jutestädter (71.).

Diogo Maia Rego und Onur Isikyol verpassten das mögliche 2:2. In Überzahl – Rafael Carreira dos Santos hatte die Ampelkarte gesehen – kamen die Emsdettener zum 3:1 durch Marco Kötter (87.).

„Zu was wir im Stande sind, wenn die Einstellung stimmt, war heute gut zu sehen“, kommentierte Venancio anschließend.