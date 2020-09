Trotz einer sehr guten zweiten Halbzeit mit zahlreichen Tormöglichkeiten konnte der Borghorster FC die drei Punkte nicht im Waldstadion behalten. Denn: Der Ball wollte – bis kurz vor Schluss – einfach nicht ins Tor. Münster 08 bedankte sich und holte einen 2:1 (1:0)-Auswärtssieg.

„In der zweiten Hälfte musst du vier oder fünf Tore schießen“, brachte Trainer Michael Straube die Abschlussschwäche seines Teams auf die Palme. „Wenn wir den Anschlusstreffer eine halbe Stunde eher gemacht hätten, hätten wir heute mit Sicherheit etwas Zählbares mitgenommen.“

Die Gastgeber machten zu Beginn richtig gut Druck, jedoch wurden sie von einem frühen Gegentor wieder leicht zurückgeworfen. Leon Schupp war nach einer Ecke per Kopf zur Stelle – 0:1 (8.). Danach war nicht mehr viel los in Halbzeit eins: Abgesehen von zwei Chancen von Ricardo Bredeck dümpelte das Spiel eher im Mittelfeld vor sich hin.

Doch im zweiten Durchgang wachten die Borghorster auf, erspielten sich eine Chance nach der anderen. Tom Rausch (63.), Paul Teupe (78.) und Alexander Wehrmann (82.) scheiterten aber allesamt am gut parierenden Finn Tomberge. Da die Schwarz-Grünen mit der Zeit immer mehr in die Offensive investierten, wurden sie auch immer öfter ausgekontert. Und so kassierten sie das 0:2 durch Gunnar Weber (77.).

Als der Ball dann doch noch ins Tor wollte, war es schon deutlich zu spät. Alex­ander Hesener versenkte Sekunden vor Schluss einen direkten Freistoß (90. + 4).

Nächster Gegner des BFC ist am Sonntag der Kreisrivale Emsdetten 05.

Borghorster FC: Teupen – Schemann, Dobbe (55. Rengers), Pöhlker (85. Markfort), Hermeling – Thoms, Krumme – Bredeck (46. Rausch), Karatoprak (70. Teupe), Wehrmann – Hesener.

Tore: 0:1 Schupp (8.), 0:2 Weber (77.), 1:2 Hesener (90. + 4).