Mit einem 1:1 musste sich der SV Burgsteinfurt nach dem Spiel bei BW Aasee notgedrungen abfinden. Trotz zahlreicher Chancen und klarer Überlegenheit reichte es für die Stemmerter nur zu einer Punkteteilung.

„Ein klassischer Fall von ,Wer nicht will, der hat schon.‘ Das kann einen wütend machen“, ging Trainer Christoph Klein-Reesink mit den Seinen hart ins Gericht. Dabei spielte er auf die schwache Chancenverwertung seiner Elf an. Andrej Schultheis oder auch Levin Schmieder hätten einen weiteren Treffer erzielen müssen. So blieb Lucas Bahlmann der einzige SVB-Torschütze. Vorausgegangen waren eine Balleroberung von Nico Schmerling im Mittelfeld und ein überlegter Steckpass von Yannik Grabbe (27.). Trotz Vorteile in nahezu allen Belangen verpassten es die Rot-Gelben im ersten Durchgang, ihren Vorsprung auszubauen.

In den zweiten 45 Minuten veränderten sich die Kräfteverhältnisse nicht, allerdings hatte auch das Ergebnis lange Bestand. Und das obwohl die Burgsteinfurter dem 2:0 nahe kamen.

„Wie es dann eben so ist. Wir machen das Tor nicht, und auf der Gegenseite fällt es dann“, ärgerte sich Klein-Reesink. Die Münsteraner bekamen im Mittelfeld einen Freistoß zugesprochen, der lang in den SVB-Sechzehner geschlagen wurde. Dort stieg Jonas Schäfer am höchsten, drückte den Ball mit dem Kopf in Richtung Torecke und hatte dabei Glück, dass das Spielgerät vom Innenpfosten abprallend über die Linie rollte (86.).

„Echt ärgerlich. Das sind auf jeden Fall zwei verlorene Punkte“, so Klein-Reesink.

SV Burgsteinfurt: Moll – Hintelmann, Greiwe, Hauptmeier, Inenguini – Schmerling, Grabbe – Bahlmann, Schmieder (84. Teigeler), da Silva (34. Kiwit) – Schultheis (68. Koers).

Tore: 0:1 Bahlmann (27.), 1:1 Schäfer (86.).