Der SV Bösensell hat sich in der Corona-Saison mit 16 Siegen und nur zwei Niederlagen als berechtigter Aufsteiger in die Bezirksliga hochgespielt. Nach drei Spieltagen mit drei Niederlagen (2:3 Albachten, 0:2 Greven und 3:6 Hörstel) dürfte der SVB gemerkt haben, dass in dieser Liga ein anderer Wind weht. Die Mannschaft von Trainer Fabian Leifken ist mit einem Torverhältnis von 5:11 Vorletzter der Rangliste und hat noch keinen Zähler auf seinem Konto.

Der Borghorster FC hingegen dürfte nach dem guten Pokalspiel gegen Borussia Emsdetten – trotz der Niederlage im Elfmeterschießen – und dem 2:1 gegen Emsdetten 05 mit breiter Brust in die Partie gegen den Liganeuling gehen.

„Wir werden uns ein paar Lösungen einfallen lassen müssen. Ich erwarte Bösensell nach der deutlichen Niederlage tief stehend und abwartend“, müssen sich Florian Gerke und Michael Straube überlegen, wie ihre Mannschaft das (vermutete) Abwehrbollwerk knacken soll. Über die Flügel, so viel verrät, der Trainer, wäre eine Möglichkeit. Mit langen Pässen über die Kette und schnellem Umschaltspiel soll der Aufsteiger bezwungen werden. „Das wird ein ganz anderes Spiel für uns als gegen Borussia Emsdetten“, rechnet Gerke damit, dass sein Team nun initiativ sein muss. Marius Wies, Lars Brechler, Alexander Wehrmann – das seien die Spieler in seiner Mannschaft, die mit langen vertikalen Pässen eine Abwehr überwinden könnten.

Hinsichtlich der Aufstellung hat das Trainerduo die Qual der Wahl, denn bereits am Dienstag hätten sich „einige Spieler aufgedrängt“, können Gerke und Straube aus dem Vollen schöpfen.