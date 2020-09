Burgsteinfurts nächster Gegner, SuS Neuenkirchen II, hat sich am vergangenen Spieltag durch einen Top-Torschützen in die Schlagzeilen katapultiert: Nabil Charif schoss von der ersten bis zur 25. Minute gegen den TuS Graf Kobbo Tecklenburg vier Tore und war damit sogar noch eine Nummer besser als Stemmerts Kai Hintelmann , der immerhin auch drei Mal ins Schwarze traf.

Dass Charif erneut im Aufgebot von Trainer Kevin Dumpe stehen wird, dürfte sicher sein, ebenfalls seine Position in der Spitze. Bei Kai Hintelmann, der auf der angestammten Position von Lars Kormann agierte, ist dies noch nicht klar. „Auf jeden Fall hat sich Kai durch regelmäßiges Training in dieser Woche schon mal in die Startelf gespielt“, will Trainer Klein-Reesink ihn nur in die Offensive beordern, wenn Kormanns Verletzung ihn weiter zum Pausieren verdammt.

Sicher ist indes, dass Neuenkirchens Zweitvertretung ein anderes Kaliber als Germania Hauenhorst sein wird. Mit Malte Nieweler und Fabian Sandmann stehen zwei ehemalige Oberligaspieler im Kader des SuS, die nicht nur über Erfahrung verfügen, sondern spielerische Fähigkeiten besitzen, die ihresgleichen suchen. Dass die Mannschaft noch ungeschlagen ist, dürfte ein Indiz für ihre Stärke sein. Daher ist es nicht unbedingt von Vorteil, dass mit Thomas Artmann, Jannick Willers und Lars Bode beim SVB drei Stammspieler weiterhin ausfallen. Ob Ricardo das Silva auflaufen kann, ist ebenso unklar wie ein Einsatz Kormanns.