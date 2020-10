Der TV Borghorst hatte in der coronabedingt abgebrochenen Saison 2019/20 turbulente Zeiten zu bewältigen. Ständig im Tabellenkeller der Bezirksliga , dazu noch der Trainerrausschmiss von Jörg Kriens, aber letztlich dann doch der Klassenerhalt, weil es keine Absteiger gab. Nun soll mit dem neuen Coach Daniel Ahmann alles besser werden. Zum Auftakt – das schon mal ein gutes Zeichen – dürfen sich die Borghorster gegen den ewigen Kreiskonkurrenten TV Emsdetten III in eigener Halle präsentieren.

Und dies gleich gegen einen alten Bekannten, denn Emsdetten ist die frühere Heimat von Ahmann. Dort hat seine eigene Karriere als Handballer in der zweiten Liga begonnen. „Das freut mich natürlich besonders, auch wenn meine Zeit bei Emsdetten 17 Jahre zurück liegt. Das ist heute eine ganz andere Generation“, sagt der Trainer des TV Borghorst.

Fakt ist, dass beide Kontrahenten mit einem Erfolgserlebnis in die Saison starten wollen, am liebsten mit einem Sieg. „Motivation und Wille stimmen in der Mannschaft. Das ist ein junges Team, das man fördern und fordern kann“, sagt Ahmann, der seine Erkenntnisse aus den Ergebnissen der Testspiele zieht.

Personelle Veränderungen hat es im Kader der Borghorster nicht gegeben. Lediglich die A-Jugendlichen, die schon in der vorigen Spielzeit hochgezogen wurden, gehören nun als Senioren zum Kader der ersten Mannschaft. „Auswärtige Spieler haben wir nicht geholt“, sagt Abteilungsleiter Uwe Leiß.