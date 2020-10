Die Fußballerinnen des FC Galaxy Steinfurt haben am Samstag eine Bruchlandung hingelegt. Im Heimspiel gegen SW Holtwick setzte es eine vermeidbare 1:2 (1:1)-Niederlage. „So eine Vorstellung kann ich mir nicht erklären. Zwischen dem, was wir in der Vorwoche in Altenberge geleistet haben, und dem heute, lagen Welten“, schüttelte Trainer Hennes Jerzinowski den Kopf.

Vielleicht hatte es ja an dem „blöden Osterei“ gelegen, dass sich seine Mannschaft bereits in der dritten Minute fing – 0:1. Torschützin war Franziska Kramme. Das hatte Schockwirkung, denn der FC Galaxy konnte nur selten sein Potenzial abrufen. So wie in der 25. Minute, als Betül Khatatba Pauline Lüttecke bediente, die souverän zum 1:1 einschob.

„Doch danach haben wir aus unerklärlichen Gründen wieder den Hebel umgelegt und schwach gespielt“, ärgerte sich Jerzinowski. Dass aus einem strittigen Foulelfmeter das 1:2 resultierte (64., Sina Kneilmann), war der Laune des Übungsleiters wenig förderlich.

Erst in der Schlussviertelstunde wachten die FCG-Damen auf und kamen zu Chancen durch Khatatba und Lüttecke, die aber von Holtwicks Torfrau Nina Wortmann zunichte gemacht wurden.

„Wir müssen jetzt dringend punkten, ansonsten wird es schwer, aus dem Tabellenkeller heraus zu kommen“, fordert Jerzinowski von seinem Team.