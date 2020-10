Von der pragmatischen Umsetzung der Corona-Regeln im Bagno-Mare profitierten auch die Wasserfußballer vom SV Burgsteinfurt . An insgesamt 22 Spieltagen wurde in der 25. Saison gekickt.

Jeweils jeden Freitagabend und Sonntagmorgen bewegte sich der Ball auf der Oberfläche des Nichtschwimmerbeckens im Freibad. Insgesamt nahmen in der abgelaufenen Saison 17 Spieler im Alter von 15 bis 59 Jahren teil – darunter auch koordinierend der Bademeister des Freibades, Rene Schulze Leugering.

Als neue Mitglieder konnten Aktive von Wesfalia Leer, TV Emsdetten (Handball) und Galaxy Steinfurt begrüßt werden. Auf die Vergabe des Meistertitels hatten die Neuen jedoch keinen Einfluss.

Spieler der Saison wurde Martin Teigeler , der in allen drei Wertungen (Punkte, Tore, „Man of the match“) den Titel gewann. Lediglich Johann Knöpker konnte in der Disziplin „Man of the match“ Paroli bieten und gewann ebenfalls diesen Titel. Die Plätze zwei und drei in der Kategorie Punkte belegten Knöpker und Timo Wernink, in der Torschützenliste handelte es sich dabei um Bastian Heckmann und Rene Schulze Leugering.

Die Preisverleihung fand in der Schmiede Teigeler statt, in der Gerhard Wernink auch im Namen des Aufsichtsratsvorsitzenden der Stadtwerke Steinfurt, Wolfgang Scheiper, die Wanderpokale verlieh. Vorher wurden im Bagno-Mare die neuen Wasserfußballtore des SV Burgsteinfurt wetterfest gemacht.

Danken möchten die Burgsteinfurter Wasserfußballer dem Schwimm­meister-Team für die Unterstützung sowie dem „Förderverein zum Erhalt der Steinfurter Bäder“, der mit Tatkraft dafür sorgt, dass ab Mai 2021 wieder der Ball im Bagno Mare schwimmen kann. Geplant ist, für die nächste Saison ein Wasserfußballturnier für interessierte Teams und Spieler anzubieten.