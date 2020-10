Deutlich mehr Mühe als erwartet hatte der FC Galaxy Steinfurt, um am Sonntag beim SC Altenrheine III mit 2:1 (0:0) zu gewinnen. Die erste Hälfte lieferte abgesehen von einem Abseitstor von Onur Isikyol wenig Erwähnenswertes. Die Hausherren gingen in der 60. Minute nach einem Standard in Führung, was den FC Galaxy aufweckte. Nach einem weiten Einwurf stand Isikyol am langen Pfosten frei und drosch das Leder zum 1:1 in die Maschen (80.). Drei Minuten später gab es nach einem Foul an Diogo Maia Rego einen Strafstoß, den Cenk Yilbasi verwandelte. „Hätten wir hier Punkte liegengelassen, wäre das eine mittelschwere Katastrophe gewesen“, atmete Trainer Nelson Venancio auf.