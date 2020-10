Das Krankenlager des SV Burgsteinfurt ist am Sonntag um einen Patienten reicher geworden. Kurz nach Wiederbeginn der Begegnung gegen die Ibbenbürener SpVgg, die mit 2:1 durch zwei Tore von Kevin Hagemann an die Gäste ging, verletzte sich Levin Schmieder . Er knickte an der Seitenauslinie mit dem Knie weg und schrie vor Schmerzen. „Die Kniescheibe ist ihm rausgesprungen“, war von SVB-Co-Trainer Jens Kormann zu vernehmen. Schmieder wurde mit dem Rettungswagen ins Borghorster Krankenhaus gebracht, die Partie war für zehn Minuten unterbrochen worden.

„Bis zur Verletzung von Levin Schmieder war es ein gutes Spiel von uns. Lucas Bahlmann und Jonas Greiwe hatten gute Torchancen. Da waren wir richtig dominant, aber nach der Verletzung war alles weg. Sehr viele individuelle Fehler und Abspielfehler. Aufgrund der zweiten Halbzeit ist der Sieg für Ibbenbüren auch nicht ganz unverdient“, räumte Burgsteinfurts Trainer Christoph Klein-Reesink ein.

Zwei Mal hatte Ibbenbüren in Durchgang eins Glück, beide Male wurde die Kugel nach einem Schuss von Greiwe auf der Linie noch geklärt, sonst hätte es schon 1:0 für den SVB gestanden. Das besorgte schließlich Thomas Artmann nach dem Wechsel, als er die Kugel aus 18 Metern nach Vorarbeit von Nico Schmerling aufs Tor donnerte und traf. Anschließend kam die Unterbrechung – und vorbei war‘s mit der Herrschaft des SVB auf eigenem Platz.

Kevin Hagemann erzielte nach Flanke von Julian Wesselkämper den Ausgleich (76.). Weitere Möglichkeiten, in Führung zu gehen folgten, doch erst in der Nachspielzeit war Kevin Hagemann ein zweites Mal erfolgreich, als er einen Konter mit dem 2:1-Siegtreffer für die Ibbenbüren Spielvereinigung abschloss.

SVB: Moll – Kiwit, Greiwe, Hauptmeier, Hintelmann – Schmerling, Schultheis (97. Teigeler)– Schmieder (58. Kormann), Bahlmann, da Silva – Artmann (77. Hollermann).

Tore: 1:0 Artmann (47.), 1:1 K. Hagemann (76.), 1:2 K. Hagemann 90+5).