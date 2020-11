Schon lange hatten die Bogensportler des TB Burgsteinfurt für den 31. Oktober ihre Vereinsmeisterschaft geplant. Kurz vor dem erneuten Lockdown konnte diese gerade noch durchgeführt werden.

Alle höherrangigen Meisterschaften waren zu dem Zeitpunkt bereits abgesagt, so auch die Kreismeisterschaft, die die Steinfurter eigentlich eine Woche später selbst ausgerichtet hätten. Auch die Bezirks-, Landes- und sogar die Deutsche Meisterschaft im März 2021 wurden schon gecancelt.

Entsprechend geringer als sonst war die Motivation einiger Mitglieder, überhaupt noch ein Turnier zu schießen. Hinzu kamen mehrere verletzungsbedingte Ausfälle, und so traf man sich mit diesmal nur neun Teilnehmer in der Sporthalle der Hauptschule.

In zwei Durchgängen wurden jeweils zehn Wertungspassen à drei Pfeilen auf die Zielauflagen in 18 Metern Entfernung geschossen. Am Ende gewann Elke Farrenkopf als einzige Juniorin Gold mit 365 Ringen. Bei den Herren war es besonders spannend, gewann Marco Freude mit 434 Ringen doch nur knapp vor Simon Proost mit 426. Dritter wurde hier Lukas Wohlfarth mit 345.

Sehr gute Leistungen zeigten die Herren Master. Nach immerhin fünfjähriger Pause belegte Wolfgang Rahe mit 400 Ringen den dritten Rang. Der Trainer der TB-Bogensportler, Dirk Meulendyck, holte sich mit 465 Ringen die Silbermedaille und es gewann Michael Janning mit hervorragenden 517 Ringen.

Auch Anfängern wurde die Teilnahme ermöglicht. Auf ein deutlich größeres Ziel schaffte Dennis Greiwe 251 Ringe und wurde mit Gold in der Klasse Erwachsene ausgezeichnet. Nachdem Simon Balster vor wenigen Wochen erstmals überhaupt einen Bogen in der Hand gehalten hatte, gelangen dem Schüler sogar 302 Ringe, wofür er ebenfalls Gold erhielt.

Nach der Siegerehrung, die diesmal auch nur in Form einer abstandsgerechten Medaillenüberreichung durch den stellvertretenden Abteilungsleiter Henri Schindler vorgenommen werden konnte, versammelten sich die Sportler noch für das erste und letzte Siegerfoto in dieser Wintersaison, bevor man sich bis Dezember verabschiedete.