Spätzünder können‘s auch

Die „handelsübliche“ Karriere eines guten bis sehr guten Sportlers – egal ob Handballer, Fußballer oder Tischtennisspieler – verläuft in der Regel über Vereins- und Auswahlmannschaften bis hin zu den Nationalteams der Junioren – wenn‘s gut läuft. Talent, Fleiß und Ehrgeiz sind das eine, Glück und die richtigen Trainer zum richtigen Zeitpunkt braucht‘s aber auch. Miroslav Klose oder der neue HSV-Trainer Horst Hrubesch sind die besten Beispiele dafür, dass es ein Fußballer weit bringen kann, wenn er von den richtigen Leuten entdeckt wird – oder gaaanz viele Tore schießt.

Klose kickte mit 20 Jahren noch in der zweiten Mannschaft des Regionalligisten FC Homburg in der Verbandsliga, Hrubesch debütierte erst mit 24 bei Rot-Weiß Essen in der zweiten Bundesliga, da­vor spielte er beim FC Pelkum, in Hamm und beim SC Westtünnen.

André Reinke , neben Markus Pels und Torhüter Karsten Klose eine der Korsettstangen von Preußen Borghorst in der Aufstiegssaison 2006/07, begann seine Karriere bei den Senioren in der dritten Mannschaft von Vorwärts Wettringen – in der Kreisliga B. Erst mit 26 Jahren, in der Spielzeit 2001/02, landete er in der Oberliga beim FCE Rheine. Franz-Josef Reckels hatte damals am Delsen als Trainer das Sagen und hatte Reinke aus Wet­tringen nach Rheine geholt.

„In der Wettringer Jugend waren Dino Mattick und André die Überflieger bei uns, bis zur C-Jugend“, erinnert sich Clemens Gude , der sieben Jahren lang Reinkes Förderer war, dass diese beide Jungs jedes Spiel beherrschten. Dann bekam Reinke Probleme mit dem Wachstum. Der heute 1,87 Meter große Spieler war immer der kleinste und fing bei den Senioren zunächst in der Dritten des FC Vorwärts in der B-Liga an.

„Ich habe erst spät einen Schuss gemacht. Aber in der Jugend, vor allem D- und C-Jugend, hatte ich eine sehr schöne Zeit. Wir sind mit der Kreisauswahl sogar Vize-Westfalenmeister geworden und durften als Balljungen bei einem Länderspiel dabei sein“, erinnert sich Reinke noch an die Partie Niederlande gegen Irland in Gelsenkirchen. In der A-Jugend bekam er allerdings vom Wettringer Nikolaus noch eine Leiter, „damit ich auch problemlos auf mein Moped komme“.

Doch dann kam der Schuss nach oben, im doppelten Sinne: „Als ich die Zweite übernommen habe – wir waren damals in die Bezirksliga aufgestiegen, die Erste 95 sogar in die Landesliga – habe ich ihn in meine Mannschaft geholt. Später spielte er dann auch in der Ersten und ging danach zum FC Eintracht nach Rheine“, beschreibt Gude den weiteren sportlichen Werdegang Reinkes in den Jahren 1994 bis 2001. „In den beiden Jahren, 95 und 96, sind drei Wettringer Mannschaften aufgestiegen, die Dritte sogar in die Kreisliga A – und ich war in keiner dabei. Das war für Neuenkirchen damals die Höchststrafe, dass sie gegen unsere Dritte spielen mussten“, lässt der studierte Volkswirt die Zeit noch einmal Revue passieren.

„Das war eine typische Tellerwäscherkarriere, die An­dré da hingelegt hat“, umschreibt Gude Reinkes Aufstieg von der B- bis in die Oberliga. „André hatte ein überragendes Kopfballspiel“, sagt Gude über ihn heute noch. Das Kopfballspiel verdankt er wahrscheinlich seinem Vater, der auf dem Hof in Landersum ein Pendel zum Üben installiert hatte. Reckels lobt die Spielintelligenz des Spätzünders.

Auf Initiative von Schallo Adick kam der aktuelle Hauenhorster Altherrenspieler gemeinsam mit Markus Pels zu Preußen Borghorst und war dort einer der Grundpfeiler des späteren Aufstiegs über die Relegation (2006/07). „Beide verfügten über eine große Routine und waren auch als Typen brauchbar“, urteilt Adick. Technisch sei Reinke – im Gegensatz zu Nelson Venancio, den er als „geschmeidig“ beschreibt – „keine Augenweide“ gewesen, aber als Zehner im Mittelfeld unheimlich stark. Wenn Reinke die Kugel an seinem linken Fuß kleben hatte, konnte sie ihm kaum einer abnehmen. „Wenn Tante am Ball war, kam‘s du nicht mehr dran“, beschreibt es sein ehemaliger FCE-Mitspieler Christoph Klein-Reesink.

Den Spitznamen Tante verdankt Reinke einem ehemaligen Mitspieler aus Wettringer Zeiten. „Lui Schilling hat mich so genannt. Beim Training, beim vier gegen zwei, hatte ich ihn zwei Mal getunnelt und dann gesagt, er solle mal die Beine mehr zusammen nehmen. Da hat er geantwortet: Du läufst doch selber wie eine Tante. Seitdem heiße ich so“, erklärt Reinke den Hintergrund.

Als schließlich Schallos Anruf kam und Reinke gerade bei der Stadt Emsdetten einen neuen Job begonnen hatte, ging‘s zurück in die Bezirksliga: „Ich sollte in Borghorst als spielender Co-Trainer mitwirken. Da konnte ich auch ausprobieren, ob das was für mich ist. War es nicht.“ Daher ist er auch jetzt nur noch bei den Alten Herren aktiv. Dennoch ist ihm die Zeit bei den Preußen in guter Erinnerung geblieben: „Das war eine komische Situation am Ende der Saison. Es herrschte Unklarheit, ob Relegation, ja oder nein. Als dann alles klar war, hat uns Schallo gut auf die Gegner eingestellt. Er hat sogar beim Trainer eines Stadtrivalen angerufen.“ Mit der Frage, ob er nächste Saison noch ein Derby haben möchte, hatte Adick den Coach aus der Reserve gelockt, um ihm Informationen aus der Nase zu ziehen. Mutmaßlich war es der Trainer von Vorwärts Epe, denn im zweiten Relegationsspiel schlugen die Preußen FC Epe mit 3:0. Der Rest dürfte den meisten noch bekannt sein