Nachdem die heimischen Radakrobaten beim Saisonstart vor zwei Wochen ersatzgeschwächt ohne Punkte blieben – Thorsten Göpfert musste kurzfristig passen – , musste der Auftritt beim zweiten Spieltag in Krofdorf (Hessen) am vergangenen Samstag von den Leedenern komplett abgesagt werden. Krankheitsbedingt waren am Samstag beide Spieler ausgefallen, so dass an einen Start nicht zu denken war.

Dem Reglement entsprechend wurden die vier Partien mit 0:5-Toren für die Gegner gewertet. Als Tabellenletzter beträgt der Rückstand auf das rettende Ufer bereits neun Zähler. Der RSV Bergeslust ist nach zwei Spieltagen mit weiterhin null Punkten Tabellenschlusslicht (12.). Auf dem ersten Nichtabstiegsplatz liget das Team von RVM Bilshausen mit neun Punkten.

Jetzt wartet auf die Leedener Rabdaller erst einmal eine längere Pause. Die Aufholjagd für den Klassenerhalt wollen Göpfert/Kuhlage am Samstag, 23. März, starten. Dann müssen in Mainz-Ginsheim aber unbedingt die ersten Pluspunkte her, um in der Rückrunde die Mission Nicht-Abstieg noch schaffen zu können.