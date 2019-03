Ehrungen und Standing Ovations

Der Vereinswirt bedankte sich in seiner emotionalen Rede für 36 Jahre „Zusammenarbeit unter Freunden“, in denen er sportliche Erfolge, aber auch viele interessante Geschichten außerhalb des Sports in seinem Lokal miterleben durfte. Die gesamte Familie Heukamp erhielt Standing Ovations und bedankte sich mit einem letzten Fass Freibier bei den Sportlern.

Geehrt wurden zahlreiche Mitglieder für 25, 40, 50 und auch 60 Jahre Mitgliedschaft im BSV. Von den Anwesenden erhielt Jörn Drees für 40 Jahre Vereinstreue seine Ehrung. Zum Club der 50er gehört nun Manfred Schwender , 60 Jahre Vereinsmitgliedschaft weisen Helmut Voss, Gerd Lienkamp und Hartmut Masche auf.

Neben diesen Ehrungen gibt es noch eine „Ehrung für besondere Verdienste“. In diesem Jahr wurde mit Maarten Sommers jemand geehrt, der als „fliegender Holländer“ dem BSV in nahezu jedem Bereich unterstützend zur Seite steht. Ebenso wurde Sebastian Schürmann als scheidender Schatzmeister geehrt, da er nicht nur mehrere Jahre dieses Amt im Vorstand ausgeübt hat, sondern darüber hinaus noch zahlreiche Projekte (unter anderem den Zaunbau) und die Kommunikation mit der Stadt federführend leitete.

In der Jugendabteilung des BSV sind aktuell rund 120 Kinder aktiv. Um diese Zahl zu halten, ist der BSV – wie viele andere Vereine – dringend auf die ehrenamtliche Arbeit von Trainern und Betreuern angewiesen. Im Seniorenbereich haben beide ersten Mannschaften das Ziel, die Klasse zu halten. Als großer Erfolg sind noch einmal die beiden Vizetitel bei der Hallenkreismeisterschaft hervorgehoben worden. In der kommenden Saison machen bei den Herren alle Trainer weiter, bei den Damen übernimmt Andrew Celiker (wie bereits berichtet) das Amt zur neuen Saison. Auch die anderen Abteilungen (Reha-Sport, F&B) wachsen stetig.

Leider wachsen auch die Kosten stetig, sodass der Verein gezwungen war, die Mitgliedsbeiträge leicht anzuheben. Da die letzte Beitragserhöhung im Jahre 2006 erfolgte und die Kosten wachsen, plädierte die gesamte Versammlung dringend dafür, die Beiträge zu erhöhen. Erwachsene zahlen nun 7,50 Euro (vorher 6 Euro), Passive 6 Euro (vorher 5 Euro) und Kinder 5 Euro (vorher 4 Euro) im Monat. Hier bewegt sich der Verein trotz der Erhöhung weiterhin im unteren Bereich.

Bei den Neuwahlen wurde Jörn Drees als 2. Vorsitzender wiedergewählt, Rene Schulte-Brochterbeck übernimmt das freiwerdende Amt des Schatzmeisters.

Der 1. Vorsitzende Bastian Masche beendete die Versammlung mit einem großen Dank an alle Trainer, Betreuer, Sponsoren, Platzwarte und an alle weiteren ehrenamtlichen Helfer, auf die jeder Verein heutzutage angewiesen sei.