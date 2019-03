Teuto Riesenbeck wurde von Arminia Ibbenbürens U 23 nahezu überrollt und verlor mit 0:7.

BSV Brochterbeck –

SuS Scheidingen 1:1

Die Damen aus Brochterbeck holten einen wichtigen Punkt gegen eins der Spitzenteams der Liga und zeigten eine gelungene Reaktion nach der hohen Niederlage in der vorherigen Woche. Die Brochterbeckerinnen starteten gut ins Spiel und waren spielerisch in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft. In einem insgesamt eher chancenarmen Spiel waren es dennoch die Gäste aus Scheidingen, die das erste Tor kurz vor der Halbzeit erzielten. Laut BSV-Trainer Jens Hartmann ein „sehr unglückliches Tor“. Die Gastgeberinnen machten nach der Pause aber weiter wie in der ersten Halbzeit. „Unsere Reaktion auf das Gegentor war gut. Wir haben uns zurück ins Spiel gekämpft.“ In der 60. Minute traf Nina Ledor einen direkten Freistoß aus 25 Metern. „Der Punkt ist absolut verdient und wir nehmen diesen gerne mit“, kommentierte Hartmann das Endergebnis. „In den kommenden Wochen warten Mannschaften auf uns, die wir schlagen können und wollen“, so Hartmann weiter.

Tore: 0:1 Dirkvormhof (40.), 1:1 Ledor (60.)

A. Ibbenbüren U 23 –

Teuto Riesenbeck 7:0

„Wir haben den denkbar schlechtesten Zeitpunkt erwischt, um gegen Arminia zu spielen“, erklärte Teuto-Trainer Thorsten Laszig nach dem Spiel. Die U 23 von Arminia bekam für das Derby gegen Teuto Riesenbeck Verstärkung aus der 1. Damenmannschaft. Mit Melissa Steffen , Imke Eversmeyer, Pia Schneuing und Tanja Guzberg verstärkten vier Leistungsträgerinnen der Regionalliga-Mannschaft ddas Team. Auch DJK-Trainer Johannes Müller war sich der Qualität bewusst: „Die vier Spielerinnen helfen uns in so einem Spiel natürlich weiter.“ In der ersten Halbzeit konnten die Riesenbeckerinnen das Spiel noch relativ offen gestalten. Dennoch führte Arminia Ibbenbüren bereits zum Pausenpfiff durch Melissa Steffen und Sanja Steggemann 2:0. Nachdem die Ibbenbürenerinnen in der 55. Minute durch Katharina Eiter noch mal erhöhten, waren die Gäste aus Riesenbeck endgültig geschlagen.

Tore: 1:0, 7:0 Steffen (2., 77.), 2:0 Steggemann (45.), 3:0 Eiter (55.), 4:0, 5:0, 6:0 Eversmeyer (65., 72., 75.).