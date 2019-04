Tecklenburg-Leeden -

Besser hätte für den RSV „Bergeslust“ Leeden das Meisterschaftsfinale in der Radball-Bezirksliga kaum laufen können. Am Samstag fuhren Alexander Prigge und Jörg Böhnke (Leeden VII) in Münster mit der Mission Aufstiegsrundenqualifikation auf die Wettkampffläche.