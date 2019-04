Konkurrenz zu stark für RSV-Duos

Pascal Westphal und Ilias Kröner waren in Rollshausen gefordert. Die jungen U13-Spieler mussten gegen die Favoriten aus Erzhausen (Hessen) und Großkoschen (Brandenburg) deutliche 0 : 5 Niederlagen einstecken. Zu groß war vor allem die körperliche Überlegenheit der Konkurrenten. Besser lief es gegen Bilshausen. Mit großem Einsatzwillen und Teamgeist trotzen die Leedener den Niedersachsen beim leistungsgerechten 1 : 1 Unentschieden einen Punkt ab. Und auch gegen Gieboldehausen (2 : 3) und Gifhorn (2 : 4) waren die Leedener ebenbürtig, auch wenn die Punkte am Ende auf das Konto der Widersacher wanderten. So reichte es im Endklassement zum fünften Gesamtrang.

Gut drei Kilometer entfernt gingen zeitgleich die U15-Mannschaften des RSV Leeden auf die Fläche. In Obernfeld setzten sich zu Beginn Jonas Dölling und Louis Klute (Leeden I) im vereinsinterne Match gegen Daniel Altevogt und Malik Stühmeier durch. Beide Bergeslust-Teams profitierten zudem vom verletzungsbedingten Ausfall der Mannschaft aus Märkisch-Buchholz (Brandenburg), so dass jeweils ein Dreier kampflos verbuchte werden konnte. Doch das sollten die einzigen Erfolgserlebnisse für die Teutoburger bleiben. Malik und Daniel hatten gegen die beiden Vertretungen aus Bilshausen keine Chance. In der Partie gegen Hannover standen die Leedener zwar lange Zeit vor einer Überraschung. Doch am Ende leuchtete eine unglückliche 2 : 3 Niederlage von der Anzeigetafel. Auch Jonas und Louis mussten sich den beiden dominierenden Teams des RVM Bilshausen geschlagen geben, wobei sie besonders der Ersten beim 0 : 1 einiges abverlangten. Den Halbfinaleinzug verpassten die Tecklenburger beim knappen 1 : 2 gegen Hannover. Die Plätze vier und fünf reichten für die RSVer nicht zum Einzug in die nächste Runde. Nach der Sommerpause werden die Leedener neu angreifen, um mir großem Trainingseinsatz den Abstand auf die Konkurrenten zu verkürzen.