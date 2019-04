Teuto Riesenbeck gastiert bei Tabellenführer SSV Rhade (Anstoß 13 Uhr), BSV Brochterbeck empfängt den Tabellenzweiten Borussia Emsdetten (15 Uhr). Der Tabellendritte Snion Wessum kommt nach Ibbenbüren und tritt bei der U 23 von Arminia Ibbenbüren an (11 Uhr). Schwerer könnten die Aufgaben für die teilweise mitten im Abstiegskampf steckenden TE-Teams also nicht sein.

BSV Brochterbeck –

Borussia Emsdetten

„Vor Emsdetten ziehe ich alle Hüte, die ich habe. Die haben in den letzten zwei Jahren sehr gute Arbeit geleistet“, erkennt BSV-Trainer Jens Hartmann die Entwicklung der Gäste an. In der Rückrunde konnte Borussia Emsdetten die guten Leistungen aus der Hinrunde nochmals steigern. Aus 24 möglichen Punkten holte Emsdetten 22 Punkte. Laut Hartmann kommt auf Brochterbeck eine „richtig üble Nummer“ zugerollt, bei der die Brochterbeckerinnen „richtig auf Zack“ sein müssen, um Punkte behalten zu können. Personell sieht es sehr gut aus. Alle Spielerinnen sind einsatzbereit.

SSV Rhade -

Teuto Riesenbeck

Die schwerste Aufgabe erwischen die Riesenbeckerinnen, die dringend Punkte gegen den Abstieg holen müssen. Momentan ist Riesenbeck Vorletzter mit zwei Punkten Rückstand zu den Nichtabstiegsplätzen. Mit Rhade kommt allerdings die absolute Spitzenmannschaft der Liga.

A. Ibbenbüren U 23

- Union Wessum

Mit Union Wessum kommt ein ganz starke Offensive nach Ibbenbüren. Mit über drei Toren im Schnitt stellen die Gäste den zweitbesten Angriff der Liga. DJK-Trainer Johannes Müller bleibt trotz der schweren Aufgabe zuversichtlich: „Wir haben einen Matchplan vorbereitet und uns unter der Woche gut vorbereitet. Daher gehen wir optimistisch in das Spiel.“