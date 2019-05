Am 12. Mai startete er auf der Bezirksmeisterschaft in Bocholt. Bei sehr kühlem Wetter und starkem Wind konnte Leon sich gegen seine fünf Mitstreiter in der Klasse Recurve Schüler A durchsetzen und erreichte auf die Turnierdistanz von 40 Metern mit einem Ergebnis von 655 Ringen den ersten Platz und bekam die Goldmedaille. Mit der Mannschaft räumte das Team um Leon ebenfalls ab. Mit seinen Teamkollegen Jonas Laukötter und Philip Brose erreichten er mit 1855 Ringen ebenfalls Platz ein.

Gleich weiter ging es am vergangenen Samstag für Leon beim Jugendcup in Dortmund. Der Jugendcup besteht aus insgesamt drei Einzelturnieren. Nach dem letzten Turnier wird dann noch einmal eine Gesamtwertung erstellt. Beim Jugendcup wird ebenfalls auf die vom Schützenbund festgelegte Turnierdistanz geschossen. Hier musste er sich gegen acht Schützen behaupten.

Bei sommerlichen Temperaturen und einem Mix aus Sonne und Wolken präsentierten die Schützen ein tolles Turnier. Schon nach dem ersten Durchgang lag Leon mit einem Ergebnis von 334 Ringen und einem Vorsprung von 16 Ringen auf den Zweitplatzierten ganz vorne. Im zweiten Durchgang steigerte er seine Leistung nochmals und schloss das Turnier mit einer persönlichen Bestleistung von 670 Ringen und Platz eins ab. Das nächste Turnier findet am 2. Juni in Recklinghausen statt. Ebenfalls bereitet Leon Zemella sich auf die Landesmeisterschaft in Bochum am 8. Juni vor.