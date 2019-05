In der Vorbereitung wurde intensiv trainiert, sowie ein internes Turnier mit dem Nachbarverein aus Lengerich absolviert. Bei diesem zeigte die Vierer-Formation mit Ida Völlmecke, Pia Thisys, Mia Schwarberg und Sofie Gattemeyer eine souveräne Kür ohne Stürze, trotz neuer, schwieriger Übung. 45,02 Punkte – eine neue Bestleistung für die Vier – standen am Ende auf der Tafel.

Der Sechser-Reigen um Jana Freye , Leona Wesselkamp, Ida Völlmecke, Pia Thisys, Lisa und Sofie Gattemeyer stellte in Lengerich ebenfalls eine neue Bestleistung mit ausgefahrenen 51,61 Punkten auf. Auch diese Mädels schafften es, ihre Kür sturzfrei zu präsentieren. Jedoch reichten die vorgegebenen fünf Minuten nicht, um alle Übungen zu zeigen, sodass einige Punkte liegen blieben.

Jetzt hoffen die Trainerinnen Lina und Svenja Duwendag, dass die Nervosität der Sportlerinnen auf der Landesmeisterschaft nicht zu groß wird, da auch erstmalig weitere Vereine aus NRW als Konkurrenten auftreten werden.

Neben den beiden qualifizierten Mannschaften startete auch der zweite Vierer-Reigen vom RSV bei dem Turnier in Lengerich. Leona Wesselkamp, Nora Horn, Jana Freye und Helena Thrän hatten im Vorfeld ihre Schwierigkeit erhöht und somit auch die aufgestellte Punktzahl aufgestockt.

Sie brachten ihre Kür jedoch noch nicht sturzfrei auf die Fläche, auch wenn schon einige neue Übungen nach kurzer Trainingszeit klappten. So blieben am Ende noch 33,03 Punkte übrig. In ihrer Haltung verbesserten sich die Vier im Vergleich zu den letzten Turnieren deutlich und zeigten sich mit ihrer Leistung zufrieden.

Auch wenn für diese Vier die Saison 2019 zu Ende ist, ist die Motivation aller Sportlerinnen hoch, um für die kommende Saison auch im Rückwärtsfahren mitmischen zu können.