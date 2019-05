Zum runden Geburtstag gratulierten zahlreiche Gäste, darunter auch die „Mitglieder der ersten Stunde“.

Vor 40 Jahren wurde Tennis im BSV erstmalig angeboten. Heute kann die Abteilung im Tennisbezirk mit ihrem guten Vereinskonzept im Jugend- und Erwachsenenbereich sowohl leistungsmäßig als auch mit einer positiven Mitgliederentwicklung aufwarten.

Nach der Eröffnung füllte sich die Tennisanlage am Habichtswald mit vielen Tennisinteressenten jeden Alters. Die Besucher bekamen einen Vorgeschmack und ein Gefühl für das, was an Tennis so fasziniert.

Das neue Ballspielkonzept ab vier Jahre zog viele neugierige Kinder an, die zum ersten Mal ihr Glück mit der kleinen Filzkugel ausprobierten. Auf einem bunt vorbereiteten Tennis-Lernparcours erlernten die Kleinsten unter fachlicher Anleitung mit viel Begeisterung die ersten Schritte zum Tennis spielerisch. Dabei wurden die ersten kleinen Talente für den Tennissport gesichtet.

Auch die Jugendlichen und Erwachsenen schwangen am Aktionstag den Schläger und schnupperten die Tennisluft bei prächtigem Wetter. Mit Spielen rund um den gelben Ball unter dem Motto „Mitmachen und Spaß haben“ war auf den Plätzen den ganzen Nachmittag jede Menge los.

Im Rahmen des neuen erfolgreiches Konzeptes „spielend leicht Tennis lernen“ erhielten tennisinteressierte Erwachsene, die ihre Gesundheit und Fitness mit Tennis verbessern wollen, viele Informationen zum neuen Angebot, in dem auch die vereinseigene Ballmaschine sowie die Aufschlagsgeschwindigkeitsmessung eingesetzt wird.

Außerdem gibt es wieder neue Schnupper- und Kursangebote für alle Altersklassen.

Es war ein gelungener, sportlicher und schöner Tag für alle Gäste und Mitglieder auf der BSV-Tennisanlage und eine tolle Werbung für den Tennissport. Die Abteilung freut sich über zahlreiche Anmeldungen im Kinder- und Erwachsenenbereich zu den beginnenden Kursen und über zahlreiche neue Mitglieder. Der Abteilungsvorstand unter der Leitung von Birgit und Manfred Kortz sowie Jürgen Sackermann (Geschäftsführung BSV) sind erfreut über den großen Erfolg.

Kostenlose Tennis-Schnuppertermine für Kindergarten-Kids ab vier Jahre, Grundschüler und Erwachsene werden ab Juni angeboten. Schläger und Bälle stellt die Tennisabteilung kostenlos zur Verfügung. Anmeldungen und Rückfragen erhalten Interessenten bei Abteilungsleiter und Vereinstrainer Manfred Kortz ( ✆ 0173 / 4462211 oder 05481 / 7510) sowie unter e-mail: tennis@bsv-sportportal.de