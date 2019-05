Die U 15-Juniorinnen des BSV starten in der Vierermannschaft mit Sara Donnermeyer, Anna Leoni Peters , Karolin Hitzmann und Angelina Barkova. Sie zeigten starke Leistungen beim 8:0-Erfolg gegen Dreierwalde, sowie beim hart umkämpften 4:4-Unentschieden gegen den TC RW Mettingen.

In der U 15 Zweier-Mannschaft besiegten Merit Prigge und Charlotte Kotzan in Ihrem ersten Saisonspiel den TC Grün-Weiss Reckenfeld auswärts mit 3:1. Beim TC Blau-Gold Ibbenbüren konnten sie zwar lange sehr gut mithalten, mussten sich aber am Ende mit 0:4 geschlagen geben.

Bei den U 15-Junioren siegten Pascal Engelsberger und Ole Sackermann an ihrem ersten Spieltag deutlich mit 4:0 gegen Leeden III. Am zweiten Spieltag gegen Schwarz-Weiß Lienen gewannen sie gegen gut aufspielende Gegner am Ende durch eine starke Teamleistung im Doppel die Begegnung mit 3:1.

Ebenfalls bei den U 15-Junioren starten Jan Sackermann und Raphael Engelsberger. Sie gewannen ihre beiden bisherigen Spiele auswärts gegen Nienberge und Greven jeweils souverän mit 4:0.

Robin Schüttemeyer und Quinn Schruff treten bei den U 12-Junioren im Zweierteam an. Sie trafen auswärts auf einen starken TuS Lotte. Mit guten Schlägen und Durchhaltevermögen konnten die beiden ihren ersten Spieltag mit 3:1 für sich entscheiden.