Zwei Herren-Mannschaften haben den Aufstieg vor Augen

Das erste Turnier fand auf der Anlage des GC Habichtswald statt. Am Ende lag das Team aus Tecklenburg mit 163,2 Schlägen über CR klar vor dem GC Münsterland mit 172,2 Schlägen. Felix Petermann erzielte mit 83 Schlägen ein herausragendes Ergebnis und war bester Spieler aller 40 Turnierteilnehmer.

Das zweite Turnier stand beim GC Münsterland Burgsteinfurt an. Erneut lieferten die acht Spieler tolles Golf ab. Felix Petermann mit diesmal sogar nur 82 Schlägen war wieder bester Mann auf dem Platz. Sechs der Tecklenburger Spieler hatten am Ende Runden von weniger als 90 Schlägen auf der Scorekarte stehen und verfehlten den erneuten Tagessieg nur hauchdünn um zwei Schläge gegen den diesmal vorne liegenden Gastgeber Burgsteinfurt.

Das dritte Turnier auf der Anlage des Golfclubs Habichtswald beendeten die Tecklenburger knapp hinter den Gastgebern, bauten aber den Vorsprung auf den vermeintlich härtesten Verfolger Münsterland aus.

Am vierten Spieltag war der Golfclub Tecklenburger Land Gastgeber des Turniers, und die Tecklenburger Golfer waren entschlossen, den Heimvorteil auch zu nutzen. Das gelang in überzeugender Manier. Die Mannschaft um Captain David Garthoff erspielte sich in der Tageswertung sagenhafte 44 Schläge Vorsprung auf den Zweitplatzierten GC Münsterland und liegt in der Gesamtwertung schon um 62 Schläge besser als der nächste Verfolger. Am 4. August soll beim letzten Turnier in Hiltrup der Sack zugemacht und der Aufstieg besiegelt werden.

Auch die neu formierte Herren AK 50 liegt mit Siegen in allen bisher bestrittenen drei Turnieren in der Zwischenwertung der Gruppe 6 B der NRW-Liga klar vorne. Die Spieler um Captain Hermann Goecke (Ingo Diekstall, Uli Goeke, Detlef Gellrich, Heribert Plett, Heinz Dewert, Uwe Petermann, Franz Birkenfeld, Stefan Stojkovic) boten bisher überzeugendes Golf an.

Das erste Turnier wurde im Golfclub Gut Hahues Telgte ausgetragen. Das Tecklenburger Team siegte mit 134 Schlägen über CR und einem Vorsprung von elf Schlägen auf die Gastgeber. Dieser Sieg gab natürlich Auftrieb. Tagesbester Spieler in der Gesamtwertung aller Mannschaften war Ingo Diekstall mit 87 Schlägen.

Auch die Herren AK 50 eilen von Erfolg zu Erfolg. Noch zwei Turniere müssen bestritten werden Foto: GC Tecklenburger Land

Ende Juni hatte dann die AK 50-Herren ihre Gegner auf der heimischen Anlage zu Gast und wurden ihrer Favoritenstellung gerecht. Erneut wurde der Tagessieg geholt mit sehr guten 98 Schlägen über CR. Allerdings fiel der Sieg diesmal mit nur vier Schlägen Vorsprung vor Coesfeld II denkbar knapp aus. Dennoch wurde die Tabellenführung ausgebaut. Und auch diesmal ging die Tagesbestleistung mit 85 Schlägen an einen Tecklenburger in Person von Uli Goeke.

Das dritte Turnier bestritt das Team vom Wallenweg dann beim Golfclub Wasserschloss Westerwinkel. Auch diesmal hatten die Tecklenburger am Ende die Nase vorn. Der härteste Verfolger Coesfeld 2 wurde dabei um neun Schläge distanziert (103 zu 112). Die Tagesbestleistung ging mit 85 Schlägen an die Tecklenburger. Franz Birkenfeld bewies mit 85 Schlägen überragende Form. Durch den erneuten Tagessieg wuchs der Vorsprung in der Gesamtwertung auf 29 Schläge an, bei zwei noch ausstehenden Spielen. Die übrigen Teams der Gruppe liegen inzwischen weit zurück, so dass der Aufstieg wohl zwischen Tecklenburg und Coesfeld entschieden wird.

Die letzten Turniere finden am 17. August im Golfclub Habichtswald und am 21. September im Golfclub Coesfeld statt. Dort hoffen die Tecklenburger dann den Aufstieg perfekt zu machen.