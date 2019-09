In der Frauenfußball-Landesliga bleibt die Zweitvertretung der DJK Arminia Ibbenbüren weiter in der Erfolgsspur. Gegen die SG Telgte holten die Damen aus Schierloh einen 3:0-Heimsieg. Der BSV Brochterbeck muss sich am, Sonntag mit einem 2:2-Unentschieden zufriedengeben. Gegen SG Coesfeld 06 musste der BSV wieder ein Tor in den letzten Minuten hinnehmen.

BSV Brochterbeck –

SG Coesfeld 06 2:2

Wieder einmal sind es die letzten Minuten, die den Damen aus Brochterbeck Punkte kosten. Andrew Celiker , Trainer der BSV, ist mit dem Ergebnis nicht zufrieden: „Wieder in den letzten Minuten das Gegentor, das ist ärgerlich. Wir hatten viele gute Möglichkeiten und hätten schon in der ersten Halbzeit höher führen müssen.“ Dabei begann alles nach Plan für die Gastgeberinnen. Spielerisch überlegen erarbeiteten sie sich viele gute Möglichkeiten und führten in der 17. Minute durch Nadja Bischof mit 1:0, die sich im eins gegen eins gegen Coesfelds Torhüterin durchsetzte. In der 73. Minute erhöhte Bischof auf 2:0. „Nach dem 2:0 haben wir nicht mehr diszipliniert gespielt, davon hat Coesfeld profitiert“, so Celikers Kommentar zur Schlussphase. Marina Franziska Engelmann und ein Eigentor von Julia Käsekamp sorgten für den 2:2-Endstand (76., 84.). Celiker bleibt allerdings positiv in Hinblick auf die nächsten Wochen: „Klar ist das bitter heute nur einen Punkt zu holen, aber ich bin mit vielen Dingen gut zufrieden und es ist früh in der Saison, da können wir noch weiterarbeiten.“

Tore: 1:0, 2:0 Bischof (17., 73.), 2:1 Engelmann (76.), 2:2 Käsekamp (84.).

A. Ibbenbüren U23 –

SG Telgte 3:0

Zunächst tat sich DJK Arminia Ibbenbüren schwer gegen kompakt stehende Gäste aus Telgte, die von Beginn an den Plan verfolgten „Beton anzurühren“, wie DJK-Trainerin Katharina Eiter die Taktik der Gäste beschreibt.

Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Thiemeyer (55., 75., 76.).