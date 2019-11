In Lippstadt treffen die Teutoburger zum Auftakt auf Fabian Tönjann und Dennis Helgermann aus Iserlohn, mit denen sie vor einigen Tagen noch gemeinsam in der 5er-Bundesliga auf Torejagd gingen. Im zweiten Match geht es gegen das spielstarke Duo aus St. Hubert (Kempen) auf die Fläche, bevor das Duell mit Gastgeber Lippstadt (Stürmer/Bals) folgt. Zum Abschluss wartet dann noch die Bundesligareserve aus Schiefbahn (Holland-Moritz/Schneider). Das Bergeslust-Team hat sich viel vorgenommen, um den Rückstand auf die Aufstiegsrundenplätze zu verkürzen. Los geht es in der Sporthalle der Kopernikusschule um 14.30 Uhr.

Zeitgleich fahren in Stemwede-Levern die drei Landesliga-Vertretungen des heimischen Radsportvereins zu ihrem zweiten Spieltag auf die Fläche. Gegner sind Espelkamp I und die beiden Mannschaften von Gastgeber Niedermehnen. Alexander Peters/Jannis Heese (Leeden V) und Rolf Meyer-Brüggemann/Udo Kähler (Leeden IV) wollen ihre Spitzenpositionen in der Tabelle erfolgreich verteidigen. Aber auch Sascha Borowski und Markus Westphal (Leeden VI) haben sich für das Kräftemessen in der Sporthalle Mehner Dorf einiges vorgenommen.