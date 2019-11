Nach dem Abstieg aus der Oberliga wollen Benedikt Morgret/ Christoph Kipp (Leeden II) und Mario Beck /Volker Schilling (Leeden III) am Ende der Saison den direkten Wiederaufstieg feiern. Doch die Konkurrenz ist stark. Los geht es am Samstag ab 14.30 Uhr gegen das junge Duo aus Iserlohn, die erste Mannschaft aus Oelde sowie die beiden besten Vertretungen von Gastgeber Suderwich.

Auch für Alexander Prigge und Jörg Böhnke steht am Samstag der erste Spieltag im Terminkalender. In der Bezirksliga Nord hatten die Leedener Routiniers beim Saisonstart Mitte Oktober spielfrei. In Lemgo-Lieme treffen sie nun auf die drei Vertretungen aus Holsen (Bünde) und die Mannschaft Niedermehnen V.

Weiter sind da schon die Nachwuchsradballer aus Nordrhein-Westfalen. Am 1. Adventssonntag geht es für die Leedener U 15-Mannschaften im sauerländischen Altena zum Rückrundenstart auf die Wettkampffläche. Für Jonas Dölling und Louis Klute (Leeden I) beginnt damit der Angriff auf die Tabellenspitze, denn mit 25 Zählern rangieren sie nach der Hinrunde nur drei Punkte hinter Spitzenreiter Methler.

Auch das zweite Leedener Duo mit Malik Stühmeier und Julian Brockmann hat sich für die zweite Saisonhälfte viel vorgenommen. Anpfiff zur ersten Partie ist in der Sporthalle der Grundschule Mühlendorf um 10 Uhr.