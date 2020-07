Wie heißt es doch so schön in Abwandlung eines Gassenhauers des unvergessenen Schlager-Barden Jürgen Marcus? Eine neue Liga ist wie ein neues Leben. Getreu diesem Motto richtet der TuS Graf Kobbo Tecklenburg nach dem Aufstieg in die Bezirksliga seine sportlichen Ziele aus. Das heißt: Konkurrenz belebt das Geschäft.