Tecklenburg -

Von Heiner Gerull

Der TuS Graf Kobbo Tecklenburg startet mit einem Heimspiel in die Bezirksliga-Saison. Das gab Staffelleiter Gerhard Rühlow jetzt bekannt. Mit Blick auf die Herausforderung in der neuen Spielklasse läuteten die Kobbos am Wochenende die heiße Phase der Vorbereitung ein – auch mit einem weiteren Testspiel.