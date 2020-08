Länger als geplant hat es gedauert, und die ungewisse Corona-Situation hat die Suche sicherlich nicht einfacher gemacht. Doch am Ende ist der BSV Brochterbeck auf der Suche nach einem Trainer für die Fußballerinnen mit Olaf Berger aus Bevergern doch fündig geworden – und nach den ersten Eindrücken absolut zufrieden; auf und neben dem Platz.

Die Landesliga-Mannschaft hat unlängst die Vorbereitung aufgenommen. Das Team ist in der Breite etwas besser aufgestellt als noch in der vergangenen Saison. Dies mag auf der einen Seite positiv sein. Allerdings ist der personelle Zuwachs auf die Abmeldung der zweiten Mannschaft vom Spielbetrieb zurückzuführen. So stehen plötzlich viele junge Spielerinnen, die zuvor noch in der „Zweiten“ gekickt haben, vor der sportlichen Herausforderung Landesliga . Die Mischung in der Mannschaft, in der nach wie vor auch erfahrene Spielerinnen sind, wird hier sicherlich helfen.

Der neue Trainer hat bereits festgestellt, „dass noch sehr viel Potenzial“ in den einzelnen Spielerinnen stecke. „Überhaupt finde ich es in der heutigen Zeit sehr wichtig, gerade junge Spielerinnen an die jeweilige Spielklasse heranzuführen und in das Mannschaftsgefüge zu integrieren“, erläutert der neue Coach.

Olaf Berger kommt aus Bevergern und hat „vier fast erwachsene Kinder“, wie er sagt. Das Fußball-Einmaleins bekam er bei seinem Heimatverein Stella Bevergern beigebracht. In der B- und A-Jugend spielte er erfolgreich für die ISV (zwei Meisterschaften und ein Pokalsieg). Im Seniorenbereich war Berger für die ISV in der Landesliga, für Arminia Ibbenbüren in der Bezirksliga sowie für Eintracht Osnabrück, Bezirksoberliga Niedersachsen, aktiv, ehe er sich dann seinem Heimatverein in Bevergern wieder anschloss.

Bereits während seiner aktiven Karriere trainierte Berger bei der ISV sowie bei Eintracht Osnabrück Jugendmannschaften und sammelte dort Erfahrungen. Nach seiner aktiven Fußballerzeit trainierte er die damalige U17-Mädchenmannschaft von Stella Bevergern und half zeitweise auch bei den Seniorinnen aus.