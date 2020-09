Der BSV Westfalia Leeden ist mit großer Spielfreude in die Sommersaison gestartet. Vier Jugendmannschaften griffen ins Spielgeschehen der Münsterlandrunde 2020 ein. Sie zeigten technisch gutes Tennis und gewannen alle Spieltage souverän. Trainer Manfred Kortz war sehr zufrieden mit den Leistungen.

Pascal Engelsberger und Ole Sackermann traten für die U15 Junioren des BSV Westfalia Leeden 1 an. Sie stehen nach durchgehend starken Leistungen als Tabellensieger mit 6:0 Punkten und 18:0 Sätzen fest. An drei Spieltagen gegen Westerkappeln, Union Münster und Tecklenburg siegten sie in allen Begegnungen und gaben in ihren Einzelspielen und im Doppel keinen Satz ab.

Bastian Rautenberg und Peer Prigge gewannen ebenfalls für die U15 Junioren ihren ersten Spieltag beim SC Sprakel. Nach umkämpften Einzelspielen entschieden sie das Doppel mit 6:1 und 6:2 für sich und gewannen damit den Spieltag.

Quinn Schruff und Robin Schüttemeyer starten für die Junioren U 12. Am ersten Spieltag gegen Esch gewannen beide ihre Einzel mit 6:0 und 6:0, im abschließenden Doppel siegten sie 6:1 und 6:0. Am zweiten Spieltag in Sprakel gewannen sie beide Einzelspiele und das Doppel mit jeweils mit 6:0 und 6:0.

Die U15-Juniorinnen gaben an drei Spieltagen keinen Satz ab und führen mit einer blitzsauberen Bilanz von 6:0 Punkten ihre Tabelle an. Gegen Greven siegte Lisa Eckelt im Einzel 6:3 und 6:4, Angelina Bakova gewann ihr Einzel mit 6:0 und 6:2. Karolin Hitzmann und Angelina Bakova gewannen das Doppel mit 6:0 und 6:1. Am zweiten Spieltag in Esch siegte Lisa Eckelt 6:0 und 6:3. Das zweite Einzel gewann Anna Leoni Peters 6:0 und 6:0. Im Doppel setzten sich Karolin Hitzmann und Angelina Bakova mit 6:1 und 6:1 durch. Am Heimspieltag gegen Reckenfeld siegte Lisa Eckelt mit 6:2 und 6:3, Angelina Bakova gewann ebenfalls mit 6:2 und 6:3. Karolin Hitzmann und Lisa Eckelt erkämpften sich im abschließenden Doppel den Sieg mit 6:3 und 7:6.