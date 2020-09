Mit dem Saisonauftakt 2020/21 am morgigen Sonntag beginnt für den TuS Graf Kobbo Tecklenburg auch eine neue Zeitrechnung – zumindest fußballerisch. „Ich denke, man kann schon von einem historischen Spiel sprechen“, sagt Trainer Klaus Bienemann vor dem ersten Auftritt der „Kobbos“ in der Bezirksliga . Erster Gegner in der für die Tecklenburger neuen Spielklasse ist der SV BW Aasee .

Es wird in mancherlei Hinsicht eine besondere Saison, die auf den Aufsteiger wartet. Allein schon das Teilnehmerfeld von 18 Mannschaften lässt erahnen, was auf die Mannschaft von Klaus Bienemann und Julian Lüttmann zukommt. „Wir haben richtig hart dafür gearbeitet, um in diese Klasse zu kommen“, betont Bienemann. Er weiß aber auch, dass in der ersten überkreislichen Liga andere Maßstäbe gelten als noch in der Kreisliga A. Um die Liga-Zugehörigkeit zu verteidigen, müssten die Tecklenburger am 20. Juni 2021 – dann endet die Serie – fünf Teams hinter sich gelassen haben.

Im Heimspiel gegen BW Aasee bietet sich die erste Gelegenheit, mit einem Dreier den Grundstein für eine erfolgreiche Saison „möglichst ohne große Bauchschmerzen“, wie es der Trainer formuliert, zu legen.

Allerdings offenbart sich schon vor dem Start, wie sehr die Tecklenburger aufgrund ihrer begrenzten Ressourcen mit ihren Kräften haushalten müssen. So schöpft das Trainer-Duo bei der Benennung der Startformation längst nicht aus dem Vollen. Yalcin Emekci plagen Schmerzen an der Achillesferse. Ob es für einen Einsatz am Sonntag reicht, bleibt abzuwarten. Ganz sicher fehlen werden Gianluca Hoge, Steffen Kortemeyer (beide verletzt), Felix Große-Wördemann und Gökhan Samanci (beide privat verhindert). Es sind Ausfälle, die deshalb ins Gewicht fallen, „weil wir in der Breite nicht so doll besetzt sind“, erläutert der Coach.

BW Aasee beendete die abgebrochene vergangene Saison mit nur drei Siegen auf dem vorletzten Tabellenplatz. Den Neustart will das Team von Trainer André Kuhlmann, der im Sommer vergangenen Jahres Matthias Gerigk beerbt hatte, erfolgreicher gestalten. Auch deshalb nimmt das Team aus dem Herzen Münsters beim Auftakt in Tecklenburg einen Dreier ins Visier.