Auch in der Kreisliga B rollt am Wochenende wieder der Ball. 14 Mannschaften gehen dort an den Start, darunter die Erstvertretungen des BSV Leeden-Ledde, FC GW Lengerich und des BSV Brochterbeck. Auch die beiden aufgestiegenen Zweitvertretungen von Preußen Lengerich und des TuS Graf Kobbo Tecklenburg mischen in der Staffel mit.